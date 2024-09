In occasione della Settimana della Scienza, l’A.I.C.O. Sardegna, l’Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria, da oggi a domenica promuove il progetto “Surgery Theatre” al Centro Commerciale “Le Vele Millennium” di Quartucciu.

L’evento, che eredita il successo delle passate edizioni (2019, 2021, 2022 e 2023) nei centri commerciali di Cagliari e Sassari, riprende il tema “BEES, Be a citizEn Scientist”, lanciato da Frascati Scienza con lo scopo di incoraggiare l’incontro dei cittadini con il mondo della ricerca scientifica.

È stata allestita una vera e propria sala operatoria, dove infermieri, medici, ostetriche e tecnici perfusionisti illustreranno al pubblico il lavoro, le tecniche e la ricerca.

Il Surgery Theatre è una riproduzione fedele della sala operatoria, dotata di tutti i macchinari e dispositivi solitamente (tavolo operatorio, dispositivo per anestesia, lampade scialitiche, elettromedicali vari, torre laparoscopica, strumenti di vario tipo e presidi sanitari), dove tutto sarà reale tranne il paziente e dove l’équipe operatoria si muoverà come se stesse operando realmente per dar modo al pubblico scoprire cosa c’è dietro un intervento chirurgico.

Nel corso della manifestazione, nel pomeriggio, ci saranno sessioni specifiche dove saranno approfondite tematiche particolari come il prelievo multiorgano e il trapianto. In particolare il confezionamento e il trasporto con la perfusione ossigenata dell’organo da trapiantare.

Sarà inoltre presente una sessione dedicata all’ortopedia-traumatologia ed una alla chirurgia addominale con il supporto di filmati relativi alla chirurgia robotica. Saranno previste anche simulazioni di emergenza extra ospedaliera con la partecipazione del 118.

