La Sardegna è, al pari della Finlandia, la regione europea con la più alta percentuale di diabetici. Ed è proprio a questa patologia che è dedicata la nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 16 novembre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, ma anche sulla pagina Facebook de L’Unione Sarda e sul sito www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori de L’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il dottor Efisio Cossu, direttore della Diabetologia dell’Aou di Cagliari con i suoi due centri al San Giovanni di Dio e al Policlinico.

L’incidenza di questa patologia in Sardegna è altissima e in alcune zone dell’Isola supera il 40 per cento, detenendo il triste primato di più alta incidenza di diabete di tipo 1, con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 diagnosticati nella fascia di età 0-14 anni. Un tema, dunque, estremamente fondamentale nella vita di tantissime famiglie.

Il talk “15 minuti con…” è curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata