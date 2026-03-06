Regione, tregua referendaria. Il Pd: «Ma con Todde serve un bilancio serio di metà mandato»

Resiste la tregua referendaria fra PD e Movimento 5 Stelle ma lo strappo sulla sanità rimane ed è da ricomporre dopo il voto del 22 e 23 marzo. Il Partito Democratico lo ricorda abbassando i toni ma non certo la guardia: «Con la Governatrice Todde serve un bilancio serio di metà mandato: sulle cose fatte, da fare su come si fanno» - ha ribadito il segretario Silvio Lai: «La Sardegna merita di piu' e merita una classe dirigente che si prende carico dei problemi» - ha aggiunto Lai. «Non ci interessano poltrone ma risolvere i problemi - ha ancora detto il segretario sardo Dem - non si può navigare a vista». Intervista a Silvio Lai, segretario Pd Sardegna.