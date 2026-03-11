Regione, primo via libera al Comparto Unico ''bis'': corsa contro il tempo per ''stoppare'' la Consulta

E' arrivato il primo via libera, in Consiglio regionale, alla nuova legge sul Comparto Unico del pubblico impiego. Interessati circa 12mila lavoratori del sistema degli Enti Locali. La Commissione Autonomia ha approvato, all'unanimità, il testo riveduto e corretto dopo i rilievi mossi dal Governo che ha impugnato il precedente provvedimento. La nuova legge adesso sarà trasmessa in aula. L'obiettivo è di calendarizzarla rapidamente per poi ottenere il parere positivo del Governo che a quel punto potrebbe ritirare il ricorso. Si annuncia, insomma, una corsa contro il tempo con data cerchiata in rosso: il 10 giugno è fissata l'udienza alla Corte Costituzionale.

SALVATORE CORRIAS PRESIDENTE COMMISSIONE AUTONOMIA CONSIGLIO REGIONALE

ANGELO COCCIU CAPOGRUPPO FORZA ITALIA CONSIGLIO REGIONALE

IGNAZIO LOCCI PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI SARDEGNA