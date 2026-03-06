Regione, la tregua referendaria fra PD e 5 Stelle ''vista'' dall'opposizione: «Imbarazzante, la Sardegna sia prioritaria»

«E' imbarazzante la tregua referendaria fra PD e 5 Stelle». L'opposizione interviene dopo le parole del segretario regionale Dem Silvio Lai che ha ricordato come la verifica di metà mandato richiesta dal partito alla Governatrice, avverrà una volta votato il referendum sulla Giustizia, in programma il 22 e 23 marzo.

«I problemi della Sardegna sono prioritari - hanno detto Stefano Tunis e Fausto Piga, rispettivamente di Sardegna al Centro 20venti e Fratelli d'Italia - se ci deve essere un chiarimento avvenga subito».

STEFANO TUNIS CONSIGLIERE REGIONALE SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI

FAUSTO PIGA VICE CAPOGRUPPO FRATELLI D'ITALIA CONSIGLIO REGIONALE