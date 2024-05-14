Regione, il Mef avverte Todde: «Sanità sarda a rischio commissariamento»

«La sanità sarda rischia il commissariamento nazionale». È lo scenario prospettato alla Presidente della Regione Alessandra Todde durante il confronto al Ministero dell'Economia e che lei stessa ha riferito al tavolo di maggioranza. Vertice convocato in Consiglio Regionale, a poche ore dal dibattito sulle sue dichiarazioni programmatiche.

Al centro dei rilievi sollevati dal MEF, la mancata trasmissione, da due anni, dei dati del sistema sanitario isolano ad Agenas, l'Agenzia del Ministero che si occupa del monitoraggio. «È dunque emerso - ha spiegato la Todde - che da due anni non abbiamo la disponibilità dei bilanci delle Asl sarde». Aspetto che il Ministero avrebbe censurato tanto da prospettare il commissariamento».

«Chiaro - ha aggiunto la Governatrice - che essendo noi una Regione che si paga la sanità interamente, vogliamo evitare».