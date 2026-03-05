Regione, FDI ''cresce'' con l'adesione di Sorgia e attacca la maggioranza: «La Giunta Todde ha fallito»

Cresce il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale che raggiunge quota 10 con l'adesione di Alessandro Sorgia, ufficializzata oggi. E' ora il secondo gruppo piu' numeroso in aula, dopo quello del PD: Nell'occasione, ribadite le critiche all'azione di Governo del Campo Largo. FDI parla di fallimento certificato, di una legislatura iniziata e che sta continuando con il freno a mano tirato. L'ultimo arrivato in casa FDI, si è detto convinto della scelta annunciando che non rinuncerà alle sue battaglie autonomiste anche in un partito di riferimento nazionale. Sorgia era stato eletto con la Lega, lasciata lo scorso agosto.

FRANCESCO MURA COORDINATORE FRATELLI D'ITALIA CONSIGLIO REGIONALE

PAOLO TRUZZU CAPOGRUPPO FRATELLI D'ITALIA CONSIGLIO REGIONALE

ALESSANDRO SORGIA CONSIGLIERE REGIONALE FRATELLI D'ITALIA