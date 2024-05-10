Prevenzione oncologica, due iniziative a Cagliari nel fine settimana: domenica c'è la "Sail for women"
Due iniziative per sostenere la prevenzione oncologica. Domenica, 12 maggio, nelle acque del golfo di Cagliari, si svolge la Sail for Women, quinta edizione, veleggiata di beneficenza organizzata dall’associazione Salute Donna, per la raccolta dei fondi da destinare alla lotta contro i tumori.
L’iniziativa di solidarietà consente a tante donne di salire a bordo delle imbarcazioni per vivere un’esperienza unica, che ogni anno coinvolge oltre 80 barche a vela.
La veleggiata si inserisce nel panorama di una giornata all’insegna della sensibilizzazione e dell’informazione. Oltre alla veleggiata, sempre a Cagliari, a Su Siccu, è stato allestito il villaggio dello screening, operativo per tutta la giornata di sabato 11 maggio.
Dal programma “La Strambata”, in onda su Radiolina, l’intervista a Rita Grazietti, responsabile dell’associazione Salute Donna sezione Sardegna.