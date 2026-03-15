Porto Torres, fiamme al Terminal Crociere: incendio appiccato da un gruppo di ragazzini

Fiamme nei container del Terminal Crociere, l'opera incompiuta nell'area portuale di Porto Torres. Un contenitore è stato dato alle fiamme da una banda di ragazzini che, dopo aver appiccato l'incendio si sono dati alla fuga. Il rogo ha interessato una struttura utilizzata come deposito di cantiere, ancora aperto, all'interno dell'edificio ancora in costruzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto affrontare la violenza delle fiamme che si sono alzate alte con il rischio di estendersi ad altre strutture. L'opera incompiuta è stata oggetto di atti vandalici a più riprese. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres.