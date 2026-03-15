Pisa-Cagliari, la cronaca in diretta su Radiolina

Oggi alle 15:00 la sfida tra Pisa e Cagliari. Radiolina seguirà la partita con una copertura completa, a partire dalle 14:30 attraverso il “Prepartita”, che offrirà analisi e aggiornamenti, prima del calcio d’inizio, in compagnia delle voci di Lele Casini e Carlo Alberto Melis.

La radiocronaca integrale ed esclusiva, a cura di Lele Casini, accompagnerà gli ascoltatori per tutta la gara, mentre al termine del match spazio ai commenti e alle analisi a caldo con il “Postpartita”condotto da Carlo Alberto Melis (Disponibile non solo su Radiolina, ma anche su Videolina).

La radiocronaca di Pisa-Cagliari sarà trasmessa in radio, su Radiolina.it, tramite l’app L’Unione Digital (cliccando nella sezione dedicata a Radiolina, su Radio Player e attraverso Alexa).