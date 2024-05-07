Parte da Cagliari “Alfabeto”, il progetto per la prevenzione dei tumori della pelle

Sensibilizzare i lavoratori outdoor sulla prevenzione dei tumori alla pelle durante l’attività lavorativa. Nasce così “Alfabeto”, il progetto di Confcommercio Sardegna e Inail Sardegna.

L’obiettivo è dare le giuste informazioni per prevenire i tumori della pelle attraverso una visita specialistica.

Il progetto che ha preso il via oggi allo stabilimento “Il Lido” di Cagliari e proseguirà con tappe domani a Sassari, giovedì 16 maggio a Tortoli e Calagonone e il 3 giugno a Oristano, è rivolto a tutte le lavoratrici e lavoratori che lavorano sotto il sole, mettendo a rischio la propria salute: operatori degli stabilimenti balneari, istruttori di sport all’aperto, lavoratori in pubblici esercizi all’aperto, nei servizi di spiaggia, addetti alla manutenzione delle aree verdi, alla distribuzione carburanti, venditori ambulanti e lavoratori del turismo insieme ad altri servizi outdoor.

“Il nome del progetto è stato pensato per sensibilizzare i lavoratori sui sintomi che il sole può causare sulla loro pelle”, spiega il presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia, “ogni lettera dell’alfabeto indica un sintomo che l’esposizione solare potrebbe causare sui nei dei lavoratori outdoor”.