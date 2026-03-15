Olbia, mezzo in fiamme per un corto circuito: intervengono le squadre dei vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio un incendio di probabile natura accidentale ha danneggiato a Olbia un mezzo del Cipnes, parcheggiato nell'ecocentro consortile dello Spirito Santo. Le fiamme sono divampate dal vano motore di un veicolo utilizzato per spostare i rifiuti nella discarica e hanno anche interessato un trattore usato per rimorchi stradali. Sul posto per la bonifica le squadre dei vigili del fuoco, intervenute dal distaccamento della Basa, che hanno messo in sicurezza tutta l'area.