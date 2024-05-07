Olbia, lo Spresal mette i sigilli al cantiere del Cipnes
Gli ispettori dello Spresal inviati dalla Asl Gallura, su ordine della Procura di Tempio, hanno messo sotto sequestro a Olbia l'area del cantiere Cipnes sul Rio Seligheddu dopo l'incidente di cui è rimasto vittima Andrea Ordiano, 53enne di Sant'Anna Arresi, trasportato in codice rosso all'ospedale di Sassari a bordo dell'elisoccorso.
L'operaio ha subito un fortissimo trauma al capo, colpito dalla parte terminale in metallo di una pompa con la quale si inietta cemento nel sottosuolo, dopo le operazioni di carotaggio. Lo stato di salute del ferito, che lavorava per conto della Geotecnica di Monastir, non sarebbe preoccupante: l'uomo non corre pericolo di vita.
L'impresa era impegnata nei lavori di consolidamento di un plinto della sopraelevata. Durissima la presa di posizione dei sindacati. In Sardegna quasi 200 incidenti sul lavoro dall'inizio dell'anno mentre nel territorio del Nord-est si contano già due morti e 20 infortuni gravi.