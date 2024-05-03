Olbia, aeroporto chiuso per sette ore: disagi per i passeggeri

Un velivolo dell'Enav utilizzato per le radiomisurazioni sui cieli della Sardegna è terminato fuori pista subito dopo l'atterraggio al ''Costa Smeralda'' di Olbia, causando la chiusura per circa sette ore.

Voli cancellati e altri ritardati o dirottati verso gli scali di Alghero e di Cagliari. Complicato il lavoro per ripristinare la funzionalità del carrello sinistro del Piaggio P-180 ''Avanti'' dell'Ente nazionale assistenza al volo che dopo le riparazioni è stato trainato verso la piazzola per la manutenzione.