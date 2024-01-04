Meloni: "Il Mes è uno strumento obsoleto"

(Agenzia Vista) Roma, 4 gennaio 2024 “Il Mes è uno strumento che esiste da tempo e che dal mio punto di vista è obsoleto. Nella reazione dei mercati che c’è stata il giorno dopo la mancata ratifica si legge la consapevolezza che si tratti di uno strumento obsoleto. Se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, forse la mancata ratifica della modifica del Mes per l’Italia può diventare un’occasione”, ha affermato la premier Meloni nel corso della conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei Giornalisti. Fonte Video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev