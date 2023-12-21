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Manovra, Speranzon (FdI): "Il massimo che si poteva fare, vista l'eredità di Pd e M5s"
21 dicembre 2023 alle 14:11aggiornato il 25 maggio 2026 alle 04:53
(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2023 "La discussione sulla manovra in Senato? Sta andando bene. Siamo soddisfatti. Poteva essere una manovra più espansiva, se non avessimo avuto l'eredità di miliardi di debito lasciataci dal Pd e dal M5s" lo ha detto il senatore Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev