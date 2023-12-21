Manovra, Speranzon (FdI): "Il massimo che si poteva fare, vista l'eredità di Pd e M5s"

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2023 "La discussione sulla manovra in Senato? Sta andando bene. Siamo soddisfatti. Poteva essere una manovra più espansiva, se non avessimo avuto l'eredità di miliardi di debito lasciataci dal Pd e dal M5s" lo ha detto il senatore Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev