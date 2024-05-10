Lo sport entra nella colonia penale di Isili, per il riscatto e il benessere dei detenuti

Lo sport entra nella colonia penale di Isili. Per oltre un anno, i 90 detenuti e i 50 agenti di polizia penitenziaria si sfideranno in diverse discipline sportive, con il progetto promosso dal ministero dello sport, che si chiama ‘’Insieme Sportivamente Liberi’’ è curato dall’associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Isili , con la collaborazione dell'amministrazione comunale e delle Federazioni sportive delle diverse discipline che saranno praticate nella colonia penale, ma anche al di furi negli impianti della cittadella sportiva di Isili.

‘’L'obiettivo è il riscatto ma anche il benessere psico fisico e il recupero dei detenuti attraverso lo sport’’. Come spiegano gli intervistati (video): Mario Casu presidente Associazione Asd Polisportiva di Isili, Luca Pilia sindaco di Isili, Gianni Cadoni presidente regionale Figc, Manuela Cojana comandante polizia penitenziaria colonia penale di Isili e Vincenzo Lo Monaco direttore colonia penale di Isili.