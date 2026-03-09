Lo sciopero della Cgil: tasso di occupazione femminile più basso nell’isola

Tasso di disoccupazione delle donne nell'isola al 64,7% contro la percentuale maschile del 50,5%. E poi precarietà, part-time cosiddetti involontari con pochissime ore di lavoro, meno contratti a tempo indeterminato rispetto agli uomini. Sciopero nazionale della Cgil: stamattina sit-in promossi da Filcams e Flc davanti alle prefetture di Cagliari e Sassari. Le interviste a Nella Milazzo, segretaria generale della Filcams regionale, e Fausto Durante, segretario generale della Cgil Sardegna.