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La nazionale femminile di calcio iraniana arriva in Malesia
11 marzo 2026 alle 11:35aggiornato il 24 maggio 2026 alle 22:01
Kuala Lumpur, 11 mar. (askanews) - La nazionale di calcio femminile iraniana arriva in Malesia da Sydney dopo che alcune giocatrici hanno chiesto asilo in Australia a seguito di una protesta pre-partita. Un presentatore della TV di stato iraniana ha definito le giocatrici "traditrici di guerra", alimentando il timore che possano essere perseguitate, o peggio, se tornassero a casa.