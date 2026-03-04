La lingua sarda e le “parole perdute”: nuova opera di Mariano Chelo

“La Trappola per le Parole Perdute” è il titolo della nuova opera dell’artista e pittore bosano Mariano Chelo. Un’opera collettiva, un progetto unico nel suo genere, visitabile nell'atelier dell'artista, in Via Garibaldi a Cagliari. Un dipinto astratto, custodito in una teca di plexiglass con un foro nella parte superiore, attraverso cui il pubblico può inserire biglietti di carta arrotolati. Per ogni biglietto, una parola o una frase in sardo. La teca – la “trappola” – sarà aperta tra 50 anni. L’obiettivo: custodire per sempre le parole della nostra lingua.

