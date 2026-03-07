Giuseppe Bosich, una mostra e un documentario

La figura di Giuseppe Bosich torna al centro dell’attenzione culturale grazie a un doppio percorso di valorizzazione: la mostra allestita a Casa Borrelli a Pau, visitabile fino al 15 marzo, e il documentario La Rosa e il Cubo, realizzato dai documentaristi sardi Nicola Marongiu e Cinzia Carrus. Due iniziative che riportano alla luce l’opera e il pensiero di uno degli artisti più originali del panorama sardo contemporaneo, tra simbolismo, spiritualità e ricerca artistica.