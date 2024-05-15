Gentiloni: "Su crescita economica in Ue notizie moderatamente buone”

(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 maggio 2024 "Dopo un 2023 difficile, e in effetti abbiamo avuto un anno difficile, l’attività economica ha registrato una ripresa nel primo trimestre di quest’anno. Si prevede che lo slancio economico accelererà nei prossimi trimestri, portando a un tasso di crescita annuo per l’UE dell’1% quest’anno e dell’1,6 l’anno prossimo. Quindi una notizia moderatamente buona", le parole di Gentiloni durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche di primavera. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev