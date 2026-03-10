Estate 2026: in Gallura parte la ricerca di personale qualificato

Al via nel nord est Sardegna la ricerca di personale per la stagione estiva 2026. In Costa Smeralda e in tutta la Gallura alberghi, resort, ristoranti e servizi turistici hanno avviato le selezioni per rafforzare gli organici. Le strutture ricettive cercano soprattutto personale qualificato: receptionist, camerieri, cuochi, barman, addetti ai piani e figure dedicate all’accoglienza. L'intervistata è Ramona Cherchi, vicepresidente Federalberghi Gallura