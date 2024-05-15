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Del Fante (Poste Italiane): "Record di pacchi consegnati"
15 maggio 2024 alle 19:56aggiornato il 25 maggio 2026 alle 12:15
(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2024 "Una forte resilienza della nostra logistica, quindi ottimi risultati anche rispetto a quello che avevamo preventivato in PCL ed in particolare grande performance in termini di volumi di pacchi, con una crescita importante. Record nostro storico di pacchi consegnati dai postini", le parole dell'Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante a Tg Poste. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev