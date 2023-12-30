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Dall'alluvione in Emilia all'elezione di Elly Schlein alla guida del Pd, gli eventi del 2023
30 dicembre 2023 alle 21:21aggiornato il 25 maggio 2026 alle 10:41
(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2023 Ecco i principali eventi che ahnno segnato il 2023 in Italia: dall'alluvione in Emilia all'elezione di Elly Schlein alla guida del Pd, dal viaggio della premier Meloni a Kiev alla bocciatura del Mes, ecco il videoriassunto dell'anno appena trascorso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev