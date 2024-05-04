Conte spiega il reddito energetico: "Una delle ultime misure del mio Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2024 Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si trova a Lecce per il suo tour in Puglia. Conte ha visitato la casa di una famiglia che ha usufruito del reddito energetico. Si tratta di una misura che permette alle famiglie a basso di reddito di ricevere di contributi per l'installazione di pannelli fotovoltaici. "Oggi a Lecce ho visitato una casa che ha installato - spiega Conte - gratuitamente impianti di energia rinnovabile usufruendo di una misura introdotta dal Movimento 5 Stelle, e già operativa in Puglia. Con il reddito energetico infatti i cittadini che ne fanno richiesta possono installare nelle proprie abitazioni fonti di energia rinnovabile. È una misura che non solo fa bene all'ambiente ma garantisce anche un notevole risparmio in bolletta per i cittadini. È questa la strada che dobbiamo seguire, il futuro è nelle energie rinnovabili". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev