Conte a Meloni: Le manca la schiena dritta, è subordinata a Trump

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Le manca il coraggio e la schiena dritta perché sopraffatta dall'essere subordinata a Trump". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte in Aula della Camera rivolgendosi alla premier Meloni in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni della presidente del Consiglio. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev