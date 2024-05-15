Come allenare la memoria in dieci passi? Lo spiega Daniele Vinci

Allenare la memoria e facilitare lo studio e la vita di tutti i giorni si può. Lo spiega il libro ''Dieci passi nel palazzo della memoria'' di Daniele Vinci, docente di metodologia della ricerca e antropologia filosofica della Facoltà Teologica di Cagliari.

Il testo si basa sui laboratori sulla memoria tenuti con gli studenti universitari e ripercorre i grandi classici dell’Arte della Memoria, riletti in una chiave nuova.

Dalle lezioni è scaturito un percorso condiviso di esperienze, alla scoperta di potenzialità sconosciute e inaspettate della memoria.

Il libro, edito da Metis Academic Press, è la sintesi di questo percorso.