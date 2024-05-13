Cagliari, tredicenne investita in via dell'Abbazia: è grave

Grave incidente nel primo pomeriggio in via dell’Abbazia, a Cagliari: una ragazzina di 13 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

Le sue condizioni sono gravi: immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118 e il trasporto in ospedale al Brotzu con assegnato un codice rosso. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi.

Il conducente della vettura è stato identificato. Da accertare se l’impatto sia avvenuto sulle strisce pedonali o in prossimità, come apparirebbe stando ai primi rilievi.