Cagliari-Empoli alla Domus, il punto con Enrico Pilia

In campo senza alternative.

Il Cagliari ha un solo obiettivo, battere l’Empoli e respirare aria meno pesante. Ranieri stupisce ancora, ripescando Azzi e Deiola nella sfida fra le piu delicate della stagione. Non c’è Augello, influenzato. Scuffet confermatissimo, poi Goldaniga e Dossena centrali, con Zappa e Azzi laterali. In mezzo i tre sono Prati al centro, con Sulemana e appunto Deiola. Viola agirà dietro le punte Pavoletti e Lapadula, l’artiglieria pesante.

L’Empoli con gli ex Walukiewicz e Grassi, Marin in panchina, Caputo dal primo minuto. Giornata splendida, poco sole ma senza vento.

Enrico Pilia