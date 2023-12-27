Cagliari, auto ribaltata in mezzo alla strada in viale Marconi: traffico paralizzato

Un’auto ribaltata in mezzo alla carreggiata. E il traffico in viale Marconi si paralizza, con lunghe code.

L’incidente è avvenuto all’altezza del ponticello che sovrasta il canale di Terramaini: un automobilista a bordo di una Lancia Y ha perso il controllo mentre viaggiava in direzione Cagliari (in quel tratto non ci sono alternative) e l’auto si è piegata su un fianco, sul lato del guidatore.

Stando alle prime informazioni, il conducente non ha riportato gravi ferite: è stato soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza del 118.

Ma il mezzo è rimasto in mezzo alla strada. E gli agenti della polizia locale di Cagliari hanno dovuto faticare un bel po’ per cercare di far smaltire le lunghe code.