Cagliari, Alessandra Zedda lancia la campagna elettorale
Nel giorno della presentazione delle liste, ecco Alessandra Zedda, candidata sindaco di Cagliari per il centrodestra.
L'ex assessora regionale si presenta ai suoi in una sala di un albergo cagliaritano gremita: 400 persone almeno, moltissimi posti in piedi per il via ufficiale della campagna elettorale in vista delle comunali dell'8 e 9 giugno.
«Cagliari deve guardare avanti», esordisce, «questa è la parte giusta, la parte del cambiamento. Senza cedere alle sirene di chi vuole tornare indietro».