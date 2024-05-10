Assalto eolico in Sardegna: "Ecco come possiamo fermarlo"

Il Comitato Scientifico per l’Insularità ha proposto di estendere il Piano Paesaggistico (oggi valido per le aree costiere) a tutto il territorio regionale.

L’avanzata delle speculazione energetica sarebbe così bloccata dai principi di una legge nazionale, il Codice del Paesaggio.

L’articolo 145 del codice chiarisce infatti che ‘’le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili da progetti e programmi di livello nazionale e regionale’’.

Le norme inoltre ‘’sono vincolanti su interventi settoriali’’. Quindi, anche sull’energia. E, soprattutto, intervengono su autorizzazioni già concesse.

Gianvalerio Sanna, componente del Comitato, ha sottolineato a Radar, su Videolina, che ‘’dobbiamo fare molta attenzione con gli strumenti del diritto. Fallire significa la distruzione della Sardegna’’.

L’obiettivo è anche quello di togliere le rigidità del Piano esistente. L’occasione - aggiunge Sanna – di rendere i sindaci protagonisti della pianificazione dei loro territori.

Nicola Scano