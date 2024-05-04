Cronaca Sardegna

Alghero, malore per l'autista: bus finisce contro un palo. Feriti

04 maggio 2024 alle 13:19aggiornato il 24 maggio 2026 alle 12:16

Forse un malore improvviso all’origine dell’incidente avvenuto stamattina sul lungomare e Barcellona. 

Il conducente dell’autobus di linea urbana si è sentito male mentre percorreva la “rambla” in direzione delle spiagge e il mezzo è uscito fuori strada, andando a sbattere contro un palo della luce. 

Il bilancio è di cinque feriti lievi, subito soccorsi dalle ambulanze. Accertamenti anche per una bimba, che era a bordo di un’auto, colpita dall’autobus fuori controllo. 

Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco.

Il tratto del lungomare Barcellona è rimasto chiuso al traffico per qualche ora.

Le immagini dal luogo dell'incidente. 

Caterina Fiori