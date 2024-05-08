Cronaca Sardegna

Alghero al voto: un campo largo ''over size'' per guardare al futuro

08 maggio 2024 alle 14:57aggiornato il 24 maggio 2026 alle 16:31

Presentata a Villa Mosca la coalizione di centrosinistra candidata a guidare la città di Alghero nei prossimi cinque anni.

Un campo larghissimo con il coinvolgimento di forze inaspettatamente convergenti come Riformatori, 5stelle, Sardegna al centro 20/20 e Maria Grazia Salaris  ed Emiliano Piras,  fedelissimi del sindaco uscente Mario Conoci.  

Il candidato a sindaco è Raimondo Cacciotto, ex consigliere regionale e vice sindaco nella giunta guidata da Mario  Bruno.

Fausto Spano