Alghero al voto: un campo largo ''over size'' per guardare al futuro
Presentata a Villa Mosca la coalizione di centrosinistra candidata a guidare la città di Alghero nei prossimi cinque anni.
Un campo larghissimo con il coinvolgimento di forze inaspettatamente convergenti come Riformatori, 5stelle, Sardegna al centro 20/20 e Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras, fedelissimi del sindaco uscente Mario Conoci.
Il candidato a sindaco è Raimondo Cacciotto, ex consigliere regionale e vice sindaco nella giunta guidata da Mario Bruno.