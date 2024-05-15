Alessandro Zanda, recordman della tosatura: in un giorno tolta la lana a 710 pecore

Tre anni fa si era fermato a quota 555, nel 2023 ha fatto ancora meglio tosando 671 pecore. L’altro ieri ha stabilito un nuovo primato personale liberando dalla lana ben 710 ovini. Alessandro Zanda, allevatore desulese di 34 anni, si è reso protagonista di un’altra prestazione da record al termine di una durissima giornata nelle campagne di Guspini.

"È solo una sfida con me stesso – racconta il giovane – volevo mettermi alla prova. Sapevo che non sarebbe stato facile perché lo scorso anno avevo faticato parecchio. Ma ci ho provato ugualmente. Ho cercato di distribuire meglio le forze".

Tutti i dettagli nell’articolo di Francesco Pintore su L’Unione Sarda in edicola il 16 maggio e nell’edizione digitale del giornale.