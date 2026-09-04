Younes è in Italia, sempre grave 

Torino. È rientrato in Italia Younes, il bambino di sei anni e mezzo di Brandizzo, nel Torinese, che era ricoverato in coma in Egitto dopo un incidente nella piscina di un albergo a Sharm El Sheikh. Il trasferimento è stato effettuato con un volo sanitario dedicato, dopo gli accertamenti clinici che hanno confermato la possibilità di affrontare il viaggio in sicurezza. «Il quadro neurologico è compromesso, ma il nostro atteggiamento resta positivo», ha spiegato la dottoressa Simona Quaglia a bordo del volo che ha riportato il piccolo in Italia, e ora si trova all'ospedale Regina Margherita di Torino.

«La felicità è tanta, sognavamo il suo ritornoa casa. Quello che è accaduto ci ha distrutto, sono stati giorni molto difficili. Ci siamo trovati di fronte a una tragedia, ma non abbiamo mai mollato. Essere riusciti a riportarlo in Italia è come avere vinto la Champions, ci sono ancora tante difficoltà, ma è un primo risultato. Dobbiamo ancora combattere», dice lo zio, Mounsiff Rafia.

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