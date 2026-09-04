«Non ho mai mollato e non mollerò mai» 

Un po' bilancio del passato, un po' programma per il futuro, ma senza annunci clamorosi a parte la conferma dell'estensione della Zes a tutta Italia. Il comizio con cui Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo è di fatto la prima zampata nella lunga campagna elettorale. «Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso», l'avvertimento della premier. Nessuna sfida a distanza con Roberto Vannacci, nessun riferimento esplicito, ma Meloni risponde implicitamente a lui quando dedica un ricordo a Lorena Isceri, rimarcando che «nel femminicidio c'è un'aggravante: si uccide una donna perché osa essere libera, non è cristiano».

Rivendicazioni

Sui dossier su cui il generale batte di più tante rivendicazioni, a partire dai migranti: «Prima in Ue ci chiamavano estremisti, ora ci copiano», ha detto Meloni. “Io c'ero”, si legge sul pass dei militanti (circa 10mila secondo gli organizzatori) arrivati un po' da tutta Italia. Il comizio segna il primo vero rilancio di Meloni a poco meno di sei mesi dalla sconfitta al referendum e a un anno dalle prossime elezioni. Sul palco Meloni difende la riforma elettorale: «Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni o governi di palazzo come vorrebbe il Pd anche questa volta, niente compromessi ma governi scelti dai cittadini». L'elenco delle rivendicazioni è lungo, a partire dai conti tenuti «in ordine perché siamo patrioti». Ma la stabilità «è la prima grande riforma», sottolinea. E sul caro carburanti, la premier conferma che il tempo dei tagli alle accise è finito: «Altri provvedimenti sono in arrivo, ma questa volta mirati: non possiamo permetterci di spendere soldi per darli a chi non ne ha bisogno o viene a fare benzina dalla Francia. Intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari, non ha senso andare a comprare il petrolio in Qatar se ce lo abbiamo in Basilicata».

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