SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Firenze
05 settembre 2026 alle 01:15

«Lorena aveva troppa paura di lui» 

Sentita la madre della 45enne butatta giù dal viadotto dall’ex, poi suicida 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Firenze. «Aveva paura. Ed era stata da noi in Puglia anche perché aveva troppo paura. Non lo ha denunciato per non danneggiarlo». Sussurra la madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa giovedì dal suo ex, Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'A1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto.

La testimonianza

La donna si appoggia ai familiari che l'hanno accompagnata da Squinzano (Lecce) fino a Firenze dove la figlia viveva. Aveva sentito Lorena l'ultima volta giovedì mattina: «Alle 10.30, era tranquilla». Poi il silenzio. Fino all'arrivo della tragica notizia. La donna è stata ascoltata dagli investigatori a Lecce. Avrebbe raccontato che la relazione era nata quasi due anni fa, complice la frequentazione della stessa palestra a Firenze dove entrambi abitavano. Nell'ultimo anno, però, i rapporti sarebbero diventati molto conflittuali. Per questo, quasi un mese fa lei, esasperata, lo aveva lasciato.

Il fascicolo

Testimonianze confluite nel fascicolo per omicidio volontario aperto dal pm di Firenze Antonio Natale, che coordina le indagini della squadra mobile fiorentina e che lunedì disporrà l'autopsia sulle due salme. L'esame dovrà stabilire se Lorena sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. L'autopsia su Vella, invece, servirà a capire se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente.

Intanto con il passare delle ore si accredita l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo, posteggiata a pochi passi dall'abitazione della ex, sono state rinvenute alcune fascette elettriche che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. Giovedì pomeriggio, secondo quanto ricostruito, Vella si è intrufolato nel garage e dopo aver coperto con lo scotch le cellule fotoelettriche per evitare che le porte si chiudessero, ha atteso la donna. Poi l'ha aggredita, caricata nel bagagliaio della stessa auto di Lorena ed è partito. Nel bagagliaio l'uomo ha riposto anche la borsa della ex che cosi è riuscita a prendere il cellulare e a contattare il 112 per chiedere aiuto: una telefonata durata una ventina di minuti con la centrale operativa del numero di emergenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le tragedie.

Due vite volano via a 18 anni

Quartu, incidente in viale Poetto: lo strazio delle famiglie e degli amici 
Alba di sangue

Una rosa sulla strada della morte Scuole in lutto: «Ci mancherete»

La compagna di classe di Filippo: «Era sempre solare e spiritoso» 
Giorgia Daga
Due città in lutto.

Sindaci sconvolti: «Una tragedia immane»

Matteo Cabras
l’emergenza

La West Nile fa paura, San Gavino piange una seconda vittima

È morto l’ex infermiere di 84 anni ricoverato da giorni in ospedale 
Gigi Pittau
Cronaca

Olbia, entra in ristorante e accoltella 4 persone

Inspiegabile raptus di un trentenne: i poliziotti prima lo salvano dal linciaggio e poi lo arrestano 
Andrea Busia
Nel progetto dieci aerogeneratori alti 200 metri da installare nelle campagne del paese del Sulcis

Niente pale eoliche a Villaperuccio

Il ministero dell’Ambiente ha bocciato la richiesta presentata da Sardaeolica 
Enrico Fresu
Bari

«Non ho mai mollato e non mollerò mai»

Giorgia Meloni celebra il record di longevità: è a Palazzo Chigi da 1.413 giorni 