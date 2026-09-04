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Da Cuba.
05 settembre 2026 alle 01:15

Oggi pomeriggio Di Battista in Italia Il volo privato, poi il ricovero al Gemelli 

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Alessandro Di Battista, secondo quanto scriveva ieri l’Ansa, dovrebbe partire da Cuba questa mattina per atterrare a Roma nel pomeriggio. L’ipotesi è sempre che l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle parta da Cuba con un volo-ambulanza privato, come emerso nei giorni scorsi. Di Battista una settimana fa era stato colto da un malore a Cuba, dove si trovava per un reportage per il quotidiano “Il Fatto”, e due specialisti del Policlinico Gemelli si sono recati nell’isola per un consulto. Al rientro, dovrebbe essere ricoverato al Gemelli. Era stato inizialmente definito come cosciente ma in condizioni gravi.

I costi del trasporto, come annunciato da lui stesso sui social dopo le polemiche per l’ipotesi che venisse rimpatriato con un volo di Stato proposto dalla Farnesina – verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza prima della partenza.

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