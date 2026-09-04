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05 settembre 2026 alle 01:15

Report: «Al lavoro». Ma Ranucci pensa al reintegro 

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Alla notizia della sua investitura, tutta la squadra di Report ha applaudito di sollievo – dopo giorni convulsi, dalla destituzione di Sigfrido Ranucci al passo indietro di Giulia Presutti – ma ora per Claudia Di Pasquale, nuovo volto di Report insieme a Daniele Piervincenzi, è tempo di concentrarsi sulla stagione alle porte. «Mi rendo conto che è un impegno gravoso, un’enorme responsabilità e spero di poterne essere all’altezza - dice all’Ansa la conduttrice - Ora bisogna mettersi subito al lavoro e prepararsi per andare in onda l’8 novembre, perché era quello a cui noi tenevamo. È stato importante riuscire a tenere compatta la squadra, dove ci sono tante persone che lavorano da anni con dedizione. Sono contenta di avere rivisto il sorriso in tutti loro». Ma tecnicamente il capitolo Ranucci potrebbe non essere chiuso: «Ancora non ho rifiutato le proposte che mi ha fatto la Rai, ho trenta giorni. C’è anche la possibilità di un reintegro, quindi faremo una conduzione a quattro, a cinque o a sei…», ha detto il giornalista a margine di un incontro a Parma. Ma poi: Report è «in buone mani, Claudia Di Pasquale è tosta, rigorosa, una persona leale, non si farà mettere i piedi in testa e poi è una persona che mi è molto fedele».

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