Sindaci sconvolti: «Una tragedia immane» 

Due comunità in lutto per la tragica scomparsa di Filippo Corongiu e Gabriele Galici. Monserrato e Cagliari sono sotto choc e al dolore delle famiglie e degli amici si unisce anche il cordoglio degli amministratori.

Il sindaco del capoluogo Massimo Zedda si è detto colpito dall’accaduto e ha voluto esprimere le sue condoglianze alle famiglie dei due giovanissimi amici. Anche Monserrato si stringe attorno alle famiglie, con il primo cittadino Tomaso Locci che ricorda anche la tragica scomparsa, poche settimane fa, di un’altra ragazzina. «Nel giro di pochi mesi perdiamo due giovani della nostra città in maniera tragica. È un dolore troppo grande per la famiglia: siamo estremamente vicini ai familiari di Filippo», sono le sue parole. «Siamo addolorati e vogliamo essere vicini alla famiglia di Filippo. L’ho riconosciuto vedendo la foto, mi era capitato di incrociarlo in via del Redentore. Due ragazzi che avevano tutto il futuro davanti». Poi Locci rivolge anche un appello ai giovani: «Dovete guidare con prudenza e stare attenti – dice –. La strada è già di per sé un pericolo». Per il sindaco di Monserrato è fondamentale insegnare l’educazione stradale già nelle scuole. «Noi stessi cerchiamo di educare i ragazzi su come comportarsi in strada ed evitare i pericoli. Purtroppo basta un secondo, un momento di sonno o una distrazione. Quando si è giovani siamo tutti pieni di vita, con tutto il futuro davanti, ma anche con momenti di sregolatezza. Proprio lì dobbiamo insegnare ai ragazzi che la strada ha i suoi pericoli».

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