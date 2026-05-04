VaiOnline
Vela.
05 maggio 2026 alle 00:30

WingFoil, Spanu prima nel “tricolore” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Maddalena Spanu chiusa con una bella vittoria la seconda tappa del Campionato Italiano di Wingfoil a Gizzeria, in Calabria, organizzata dal Circolo Velico Hang Loose e CKWI sotto l’egida della Fiv. In una sedeche si candida a diventare capitale delle discipline foil su tavola, condizioni perfette con vento di maestrale di intensità di circa 20 nodi che ha permesso il regolare svolgimento di quattro regate long distance e un totale di 10 gare che hanno permesso ai 30 atleti di mettere in campo tutta la loro tecnica e strategia. Dietro l’oristanese assoldata dallo YC Costa Smeralda nel programma “Young Azzurra”, spicca il secondo posto della tredicenne Lara Talarico, promessa del Chia Wind Club. In campo maschile, successo di Francesco Cappuzzo (Reef).

A Olbia si è concluso il campionato sociale J24 organizzato dalla Lega Navale Italiana, che ha visto impegnate otto barche per tutto l’inverno con due appuntamenti al mese. Vittoria di Botta Dritta, timonato da Mariolino Di Fraia (LNI La Maddalena), secondo e terzo posto per Vigne Surrau e Sardares (del Club Nautico Arzachena). Prossimo appuntamento a ottobre il campionato zonale.

A Livorno nella settimana velica dell’Accademia Navale Alessandro Cabras e Alessandra Atzei hanno coronato un sogno regatando e vincendo tra gli IRC con Aleissima (classe 9,50), barca completamente autocostruita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, il voto è sciolto: a tottus, atrus annus

Videolina ha seguito, sino a mezzanotte, l’emozionante rito in diretta da Villa San Pietro a Cagliari 
Mauro Madeddu
Grandi eventi

Orosei, scacco matto a tutto il mondo I migliori sono qui

Trecento al torneo internazionale La Sardegna tifa per Francesco Sonis 
Tonio Pillonca
La polemica

Grazia a Minetti, Ranucci chiede scusa a Nordio Cipriani: adozione legale

Notizia non verificata, il giornalista:  «Mi devo coprire il capo di cenere» 
Garlasco

I pm convocano le Cappa e Marco Poggi

Delitto di Chiara, le cugine e il fratello sono «persone informate sui fatti» 
Difesa

«Dimonios, baluardo di pace»

Il presidente: l’Italia è riconoscente alla Brigata Sassari in Libano 
Giuseppe Deiana