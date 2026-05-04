WingFoil, Spanu prima nel “tricolore” 

Maddalena Spanu chiusa con una bella vittoria la seconda tappa del Campionato Italiano di Wingfoil a Gizzeria, in Calabria, organizzata dal Circolo Velico Hang Loose e CKWI sotto l’egida della Fiv. In una sedeche si candida a diventare capitale delle discipline foil su tavola, condizioni perfette con vento di maestrale di intensità di circa 20 nodi che ha permesso il regolare svolgimento di quattro regate long distance e un totale di 10 gare che hanno permesso ai 30 atleti di mettere in campo tutta la loro tecnica e strategia. Dietro l’oristanese assoldata dallo YC Costa Smeralda nel programma “Young Azzurra”, spicca il secondo posto della tredicenne Lara Talarico, promessa del Chia Wind Club. In campo maschile, successo di Francesco Cappuzzo (Reef).

A Olbia si è concluso il campionato sociale J24 organizzato dalla Lega Navale Italiana, che ha visto impegnate otto barche per tutto l’inverno con due appuntamenti al mese. Vittoria di Botta Dritta, timonato da Mariolino Di Fraia (LNI La Maddalena), secondo e terzo posto per Vigne Surrau e Sardares (del Club Nautico Arzachena). Prossimo appuntamento a ottobre il campionato zonale.

A Livorno nella settimana velica dell’Accademia Navale Alessandro Cabras e Alessandra Atzei hanno coronato un sogno regatando e vincendo tra gli IRC con Aleissima (classe 9,50), barca completamente autocostruita.

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