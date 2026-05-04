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Padova.
05 maggio 2026 alle 00:34

Oggi l’addio di popolo a Zanardi 

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Padova. La basilica di Santa Giustina contiene mille persone sedute e altre duemila in piedi: secondo le autorità cittadine potrebbe non bastare a contenere amici, colleghi, tifosi per l’addio ad Alex Zanardi, in programma oggi, e il Comune ha disposto l’allestimento di un maxischermo nel Prato della Valle, piazza tra le più grandi d’Europa. Su disposizione della famiglia non ci saranno dirette tv delle esequie: scelta coerente con il massimo riserbo tenuto dalla moglie Daniela e dal figlio Niccolò da quando la vitalità di Alex venne offuscata dalle conseguenze dell’ultimo tragico incidente di Pienza nel 2020. A celebrare il funerale un vecchio amico di Zanardi, don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova amico di papa Francesco, che per suo tramite fece arrivare alla madre di Alex una corona da rosario e una lettera.

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