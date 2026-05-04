Canadair, il ministero assicura: «Il servizio non verrà sospeso» 

Il ministero dell'Interno ha chiarito che n on ci sarà alcuna interruzione del servizio con i Canadair per la campagna antincendio 2026 in Sardegna. Lo fa sapere la Regione che aveva chiesto spiegazioni al Viminale senza nascondere una certa preoccupazione alla luce dell’annullamento della gara per la gestione dei velivoli della flotta nazionale. Secondo la Regione, «il Ministero evidenzia che, a seguito di apposita istruttoria con il dipartimento dei Vigili del Fuoco, sono già stati adottati gli atti necessari per dare esecuzione alla pronuncia giurisdizionale del Consiglio di Stato». In che modo? Con un provvedimento che assicura «la piena continuità del contratto in essere». E, in tale quadro, «viene espressamente chiarito che il servizio non ha subito né subirà interruzioni e che il numero degli assetti aerei impiegati nella campagna Aib 2026 sarà analogo a quello dello scorso anno. Quanto alla dislocazione territoriale dei mezzi, il Ministero richiama le competenze del Dipartimento nazionale della Protezione civile, cui spetta la definizione del dispositivo operativo annuale. Quindi, commenta l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, «la nota del Ministero consente di guardare alla campagna antincendio boschivo ormai alle porte con maggiore serenità e fiducia. Proseguiremo nel confronto istituzionale affinché la distribuzione dei mezzi assicuri una copertura adeguata alle specificità e ai livelli di rischio dell'intera Isola».

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