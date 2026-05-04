VaiOnline
Diplomazia.
05 maggio 2026 alle 00:34

Rubio in Italia per ricucire con il Papa e con Meloni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giovedì alle 11.30 l’appuntamento con Papa Leone, il giorno dopo l’incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Una missione che si preannuncia delicata, quella del Segretario di Stato Usa Marco Rubio, dopo le tensioni legate alle posizioni di Donald Trump: sia nei confronti del Pontefice che della premier italiana.

Dopo le tensioni senza precedenti tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, si va dunque verso un possibile disgelo. Rubio, cattolico, nei giorni dei virulenti attacchi a Leone XIV non solo da Trump ma anche dal vicepresidente JD Vance, aveva tenuto un profilo basso. Ora è chiamato a vestire i panni della colomba. Ed è verosimile che sul tavolo non ci sarà solo il nodo della pace ma anche delle politiche sociali negli Stati Uniti, dagli immigrati ai più poveri. Non è forse un caso che Leone XIV, incontrando ieri le Charities Usa, abbia parlato di «situazioni disumane».

Con Meloni invece il nodo principale potrebbe riguardare la possibile riduzione della presenza militare americana in Italia, ipotesi che la premier ha detto di non condividere. Dall’Armenia, dopo il vertice della Comunità politica europea, Meloni ha ribadito che l’Italia ha sempre rispettato gli impegni Nato, anche in Afghanistan e Iraq, giudicando ingiuste alcune critiche ricevute, e ha sottolineato il mancato coinvolgimento degli alleati da parte di Washington nell’offensiva in Iran, che ha avuto ricadute economiche globali.

L’incontro con Rubio, si dice da ambienti vicini al Governo, sarà improntato alla cordialità ma con fermezza. Il focus ufficiale riguarda sicurezza e allineamento strategico, mentre il capo della diplomazia Usa vedrà anche i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, il voto è sciolto: a tottus, atrus annus

Videolina ha seguito, sino a mezzanotte, l’emozionante rito in diretta da Villa San Pietro a Cagliari 
Mauro Madeddu
Grandi eventi

Orosei, scacco matto a tutto il mondo I migliori sono qui

Trecento al torneo internazionale La Sardegna tifa per Francesco Sonis 
Tonio Pillonca
La polemica

Grazia a Minetti, Ranucci chiede scusa a Nordio Cipriani: adozione legale

Notizia non verificata, il giornalista:  «Mi devo coprire il capo di cenere» 
Garlasco

I pm convocano le Cappa e Marco Poggi

Delitto di Chiara, le cugine e il fratello sono «persone informate sui fatti» 
Difesa

«Dimonios, baluardo di pace»

Il presidente: l’Italia è riconoscente alla Brigata Sassari in Libano 
Giuseppe Deiana
Germania

Lipsia, investe la folla: due vittime

Arrestato un tedesco «mentalmente instabile» ma torna l’incubo terrorismo 