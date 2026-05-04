Rubio in Italia per ricucire con il Papa e con Meloni 

Giovedì alle 11.30 l’appuntamento con Papa Leone, il giorno dopo l’incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Una missione che si preannuncia delicata, quella del Segretario di Stato Usa Marco Rubio, dopo le tensioni legate alle posizioni di Donald Trump: sia nei confronti del Pontefice che della premier italiana.

Dopo le tensioni senza precedenti tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, si va dunque verso un possibile disgelo. Rubio, cattolico, nei giorni dei virulenti attacchi a Leone XIV non solo da Trump ma anche dal vicepresidente JD Vance, aveva tenuto un profilo basso. Ora è chiamato a vestire i panni della colomba. Ed è verosimile che sul tavolo non ci sarà solo il nodo della pace ma anche delle politiche sociali negli Stati Uniti, dagli immigrati ai più poveri. Non è forse un caso che Leone XIV, incontrando ieri le Charities Usa, abbia parlato di «situazioni disumane».

Con Meloni invece il nodo principale potrebbe riguardare la possibile riduzione della presenza militare americana in Italia, ipotesi che la premier ha detto di non condividere. Dall’Armenia, dopo il vertice della Comunità politica europea, Meloni ha ribadito che l’Italia ha sempre rispettato gli impegni Nato, anche in Afghanistan e Iraq, giudicando ingiuste alcune critiche ricevute, e ha sottolineato il mancato coinvolgimento degli alleati da parte di Washington nell’offensiva in Iran, che ha avuto ricadute economiche globali.

L’incontro con Rubio, si dice da ambienti vicini al Governo, sarà improntato alla cordialità ma con fermezza. Il focus ufficiale riguarda sicurezza e allineamento strategico, mentre il capo della diplomazia Usa vedrà anche i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto.

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