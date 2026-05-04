Orosei, scacco matto a tutto il mondo I migliori sono qui  

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Orosei. Nella sala conferenze del Club Hotel Marina Beach si respira aria da grande evento. Arrivano in trecento e duecentoventidue di loro sono stranieri. Così Orosei, per una settimana, dal 3 al 10 maggio, diventa capitale mondiale degli scacchi «per il più prestigioso torneo mai disputato in Italia», dice con la giusta dose di compiacimento Danilo Mallò, presidente del comitato scacchistico sardo.

Tra i partecipanti al Sardinia World Chess Festival ci sono autentiche star. Spiccano il vice campione del mondo Ian Nepomniachtchi, russo, il talento emergente Faustino Oro, argentino, a un passo dal diventare il più giovane Grande Maestro della storia, e Parham Maghsoodloo, numero uno iraniano stabilmente ai vertici del ranking mondiale, che potrebbe confrontarsi con giocatori israeliani e statunitensi. A rappresentare l’Italia il numero uno Lorenzo Lodici e Francesco Sonis, sardo di Oristano, campione italiano due anni fa.

Ambizioni

Gli organizzatori sono consapevoli di aver fatto qualcosa di grande. «Quest’anno significa ancora alzare l’asticella – spiega Roberto Mogranzini, direttore del torneo – sia dal punto di vista qualitativo che numerico. Abbiamo 300 giocatori da quasi 50 federazioni, con il 70% di partecipanti stranieri, e una qualità agonistica su cui abbiamo lavorato molto». La grande manifestazione di Orosei, per Mogranzini, costituisce un trampolino di lancio. «Non è un punto di arrivo», dice, «ma una crescita costante. Siamo solo alla terza edizione ma abbiamo l’obiettivo di portare questo torneo nell’Olimpo scacchistico internazionale».

Sardegna al top

Il movimento nell’Isola è orgoglioso di aver organizzato un torneo di tale portata. «Qualsiasi dirigente sportivo ambisce ad avere le più grandi manifestazioni nel proprio territorio – rimarca Danilo Mallò, presidente Comitato regionale Scacchi Sardegna – e qui abbiamo davvero il meglio: i migliori giocatori italiani e alcuni dei più forti al mondo. È un orgoglio enorme, ma anche un’opportunità straordinaria per chi si avvicina a questo sport, perché può vedere dal vivo questi campioni e, se il livello lo consente, anche confrontarsi con loro. Siamo orgogliosi dei giovani della Scuola Sarda d’Eccellenza che prenderanno parte al torneo».

La crescita

In Sardegna il mondo degli scacchi registra una crescita esponenziale. La disciplina è entrata nelle scuole, sono sempre di più i giovani che si avvicinano a questo sport fatto di ponderatezza, intelligenza, riflessione. «Basti pensare – continua Mallò – che nell’Isola abbiamo 40 istruttori e ben 19 arbitri, due dei quali internazionali. Rappresentiamo la Regione che, in rapporto alla popolazione, cresce di più nel mondo degli scacchi».

I partecipanti

E chi è arrivato a Orosei sprizza entusiasmo da tutti i pori. Gli scacchisti si contendono un montepremi da 50mila euro (diecimila al vincitore) ma non è la prospettiva di un guadagno che li ha portati fin qui. La manifestazione, possibile grazie al finanziamento dell’assessorato regionale al Turismo, è appetibile perché i campioni possono coniugare l’appuntamento agonistico con una vacanza in un luogo tra i più belli del mondo. «Attraverso gli scacchi vogliamo far conoscere la Sardegna – sottolinea Mogranzini –. È uno degli sport più praticati nel pianeta e grazie allo streaming, ai contenuti social e alla presenza di creator internazionali, questo evento raggiungerà decine di migliaia di persone. Non si vedranno solo le partite, ma anche il territorio che le ospita». Tra i più felici c’è Lorenzo Lodici, numero uno in Italia negli scacchi. «Questo – osserva – è il torneo più importante nel nostro Paese ed è molto bello poter partecipare a un evento di questo livello, in Sardegna. Si sta molto bene, l’atmosfera è ideale per giocare». Lodici è venuto qui per confrontarsi con i migliori al mondo e «provare a batterli». Chissà se l’alba sul golfo di Orosei sarà per lui di buon auspicio.

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