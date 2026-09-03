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04 settembre 2026 alle 00:42

W.C. Cagliari protagonista  ai “tricolori” di Ravenna 

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I campionati italiani giovanili in singolo si sono chiusi con un bel bottino in termini di risultati per i giovani velisti sardi. Quattro giorni di regate a Ravenna con condizioni meteo variabili e non facili nei quali con sette atleti in gara il Windsurfing Club Cagliari è stata la squadra con il maggior numero di podi. Nell’iQFOiL tre podi, con Giulia Maglioni seconda negli U17, Claudio Capitta secondo negli U17 maschili e Kristof Orlowski terzo, buono anche il quarto posto per Jan Orlowski, un risultato di squadra che ripaga del tanto lavoro e impegno di un anno intero.

Nel numero gruppo dei sardi ottimo il terzo posto assoluto e primo femminile di Alessandra Porcu nel Techno 293: la giovane atleta del Club Nautico Arzachena porta a casa una medaglia importante dopo la fresca vittoria del campionato europeo.

Per Pierluigi Caproni, della Lega Navale Italiana sezione di Cagliari, c’è invece un secondo posto nell’iQFoil Youth raggiunto con grande determinazione. Quarto il suo compagno di circolo Leonardo Bertuggelli. Buoni anche i risultati dei fratelli Schirru della Polisportiva Mare Quartu: quinto Andrea e ottavo Vanja.

Nella classe Optimist, sempre numerosa e con un livello molto alto, il miglior piazzamento è stato il quinto posto nella categoria Silver di Carlo Ginesu, velista dello Yacht Club Cagliari.

Dalla prossima settimana sarà il turno dei doppi impegnati a Manfredonia nel campionato italiano.

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