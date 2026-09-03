Chiude l’ex nel cofano poi la getta dal ponte e si lancia nel vuoto 

Firenze. Una storia su Instagram con scritto “Addio a tutti”. È l’ultimo messaggio di Federico Vella, il 36enne fiorentino che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha ucciso nel pomeriggio di ieri Lorena Isceri, 47 anni, lanciandola da un viadotto sull’A1, per poi togliersi la vita. Originaria di Lecce ma residente nel capoluogo toscano, dirigente d’azienda con un lavoro nel nord Italia, Isceri è stata uccisa dopo essere stata sequestrata nel garage di casa, poi rinchiusa nel bagagliaio dell’auto.

Vella si è poi suicidato gettandosi dal viadotto Lora dell’A1, a Barberino di Mugello (Firenze), lungo la carreggiata nord della Autostrada del Sole Panoramica. Poco prima nel vuoto aveva lanciato la 45enne, con cui aveva avuto una relazione che sembra si fosse conclusa qualche settimana fa. Ora l’autopsia dovrà accertare se la vittima fosse già morta quando è precipitata. E una risposta su quanto accaduto in A1 potrebbe arrivare dalle telecamere dell’autostrada e dalla body cam degli agenti della polizia stradale, che avevano intercettato l’auto dopo l’allarme che la 45enne era riuscita a dare.

Secondo quanto ricostruito, il 36enne avrebbe aggredito la 47enne nel garage della casa della donna. Poi, l’avrebbe rinchiusa del bagagliaio dell’auto prima di ripartire. Qui avrebbe però lasciato il suo zaino con il cellulare, che la vittima ha trovato e utilizzato per chiedere al 112 e a un amico. Vella se ne sarebbe accorto e dopo aver fermato l’auto, le avrebbe strappato il cellulare.

Nel frattempo, la sala operativa della questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Giunti sul posto, gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all’uomo, che era in bilico sul ponte. Vella avrebbe gridato frasi sconnesse, poi si sarebbe gettato dal viadotto: a riprendere la scena anche la body cam in dotazione ai poliziotti.

Nel terreno sottostante al ponte è stato prima trovato il cadavere del 36enne e poi, poco distante, quello della donna.

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