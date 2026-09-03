«L’intesa con l’Ucraina? È possibile» 

Mosca e Kiev mantengono contatti a livello di servizi segreti, e «c'è una possibilità» di arrivare a una pace negoziata, ma la minaccia di Volodymyr Zelensky allo spazio aereo russo «complica» le chance di arrivare a trattative. È quanto ha affermato Vladimir Putin al Forum economico orientale a Vladivostok, proprio nel giorno in cui la Russia ha risposto, con la chiusura del Goethe Institut, anche alle azioni di Berlino seguite alle accuse a Mosca di avere organizzato un attentato all'aeroporto di Lipsia. Il cancelliere Friedrich Merz sta facendo passi «bruschi» per «guadagnare punti» presso il suo elettorato, ma «lo fa in maniera estremamente goffa», ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. Questa goffaggine, secondo Peskov, è dimostrata dal fatto che il governo di Berlino non ha fatto nulla contro Kiev in risposta al sabotaggio, nel 2022, del gasdotto Nord Stream, un episodio per il quale la magistratura tedesca sta indagando e ha fatto arrestare due cittadini ucraini.

Le dichiarazioni

Per il presidente Putin è un «atto di terrorismo di Stato» anche la minaccia pronunciata nei giorni scorsi da Zelensky di rendere «totalmente insicuro» lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni. Un'affermazione che «complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali», ha aggiunto il capo del Cremlino al Forum. «Coloro che tacciono, che non prestano attenzione a questo, diventano complici del terrorismo internazionale», ha aggiunto Putin, precisando di riferirsi «in primo luogo agli alleati occidentali dell'Ucraina».

Allo stesso tempo, il leader russo ha reso noto che tra la Russia e l'Ucraina «i contatti esistono e continuano come di consueto, principalmente attraverso i servizi segreti». «Siamo grati a tutti coloro che stanno cercando di contribuire alla risoluzione di questo problema. C'è una possibilità? A mio parere, sì, c'è», ha affermato il capo dello Stato russo. Secondo il quale proseguono anche i contatti con gli Usa, e la Russia è «favorevole al pieno ripristino delle relazioni» con Washington. Proprio mentre Putin faceva queste dichiarazioni di apparente apertura, tuttavia, Zelensky, affermava che per l'ottava notte consecutiva le forze russe avevano martellato l'Ucraina, con bombardamenti su ben 13 regioni.

La guerra

«I russi hanno trovato una nuova via d'escalation e non intendono rallentare», ha denunciato il leader ucraino. Ma anche gli ucraini hanno messo a segno un colpo importante. La Marina militare ha riferito che nel porto di Sochi una nave di supporto multiuso battente bandiera russa è stata colpita da un drone. A Engels invece, città nel sud-ovest della Russia dove è situata una base dei bombardieri strategici, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco un ufficiale, in quello che potrebbe essere l'ennesimo attentato contro militari russi rivendicati o addebitati ai servizi segreti ucraini. Secondo fonti non ufficiali un motociclista ha sparato almeno due colpi contro il militare. Canali Telegram filorussi hanno riferito che la vittima potrebbe essere Nikolai Varpakhovich, comandante della 22esima Divisione bombardieri pesanti dell'aviazione a lungo raggio.

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